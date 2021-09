Bruxelas prepara roteiro de medidas para lidar com escalada de preços da energia

Os ministros da Energia e Transportes da União Europeia (UE) reuniram-se esta quarta-feira, em Brno, na Eslovénia, com a comissária europeia da Energia Kadri Simson e a comissária europeia dos Transportes, Adina Valean para uma reunião informal em que a subida dos preços da energia foi uma das questões centrais.

À chegada ao evento, a comissária Kadri Simson admitiu que esse seria inevitavelmente um dos pontos em debate. “Tenho a certeza” que será um dos assuntos, sublinhou a ministra espanhola da Transición Ecológica, Teresa Ribera, recordando que o governo espanhol já havia apresentado a Bruxelas algumas propostas para lidar com o problema.

Perante as preocupações dos governantes, Kadri Simson prometeu a publicação, “nas próximas semanas”, de uma “caixa de ferramentas” para ajudar os Estados-membros a identificar medidas que podem “usar no curto prazo” para conter os impactos do agravamento do custo da electricidade e do gás natural.

“Todos os ministros estão preocupados e todos querem tomar medidas que estejam dentro das normas europeias”, afirmou a comissária.

Mas nem todos estiveram presentes. Se o Ministério das Infra-estruturas esteve representado no encontro pelo secretário de Estado das Infra-estruturas Jorge Delgado, pelo Ministério do Ambiente e da Acção Climática (MAAC) nem o ministro Matos Fernandes, nem o secretário de Estado da Energia, João Galamba, marcaram presença.

“Nesta reunião informal, a representação portuguesa foi assegurada pelo Director-geral de Energia e Geologia”, disse fonte oficial do MAAC ao PÚBLICO.

O pano de fundo da reunião era o pacote climático Fit for 55, anunciado por Bruxelas em Julho, que põe as renováveis, a eficiência energética e a mobilidade sustentável no centro da estratégia europeia para reduzir emissões, mas os preços da electricidade e do gás natural “roubaram” o palco.

“Passámos muito tempo hoje a discutir os preços da energia”, admitiu o anfitrião do encontro, o ministro esloveno das Infra-estruturas, Jernej Vrtovec, na conferência de imprensa que se seguiu. “Muitos Estados-membros pediram uma análise ao que está por trás desta subida de preços e muitos também salientaram que era preciso limitar estes impactos”, disse o governante do país que tem actualmente a presidência da UE.

Na conferência de imprensa, Simson destacou que, “no longo prazo, a solução para este quebra-cabeças é clara: precisamos de mais renováveis e de continuar a melhorar a eficiência energética” e de “pôr fim à nossa dependência de combustíveis fósseis estrangeiros [de preços] voláteis o mais cedo possível”.

O sol e o vento já são hoje a forma mais barata de produção e o investimento tem de continuar para “garantir energia limpa e acessível para todos”. Quanto à eficiência energética, “é a única solução real para a pobreza energética e o melhor antídoto para o aumento das contas de energia”.

Porém, estas são soluções de futuro, reconheceu a comissária. “Há ferramentas que os Estados podem usar para lidar com esta subida de preços no imediato”, como por exemplo medidas directas de apoio aos consumidores e famílias.

A comissária da Energia adiantou que os seus serviços estiveram, durante o Verão, a trabalhar bilateralmente com os Estados-membros no desenho das suas políticas, mas admitiu que é preciso ir mais além. “Hoje propus aos ministros desenvolver uma ‘caixa de ferramentas’ mais estruturada, que pensamos que poderá ser útil para todos na situação actual”.

Com isso, a Comissão poderá ajudar os países “a navegar nas opções que têm disponíveis a nível nacional, mas mantendo-se dentro do enquadramento europeu e tendo em vista os objectivos climáticos”.

Em resposta aos jornalistas, a comissária notou que as medidas de aplicação mais rápida “são aquelas que já estão alinhadas com as regras europeias” e que permitem ajudar os “grupos de consumidores vulneráveis” que existem em todos os Estados-membros.

Outras que não serão de implementação imediata são a promoção do auto-consumo e das comunidades de energia renovável, exemplificou

O ministro esloveno Jernej Vrtovec reconheceu que será muito difícil para os Estados-membros “evitar pressões nos preços da energia” neste pós-covid, em que a recuperação da actividade económica influencia a procura de matérias-primas e dos recursos energéticos.

“A electricidade e o gás natural são bens de mercado” e os países não têm ferramentas para intervir nas condições de mercado, contudo “têm alguma margem na parte dos preços que é regulada”, afirmou.