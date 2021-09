Rio de Janeiro interessado em organizar Mundial de clubes

Prefeito da cidade revela contactos com a FIFA, que também já viu a África do Sul mostrar-se disponível para receber a prova.

Depois da África do Sul, o Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro tornou pública a vontade da cidade de receber a edição deste ano do Mundial de clubes, resolvendo um problema criado pela desistência do Japão, ditada pelos números da covid-19 no território.

“Estamos a trabalhar para isso. É um desejo do Rio, já que o Japão cancelou a final. Seria super-interessante trazer para o Rio. Estou em conversas com a CBF, com outros dirigentes, para ver o que conseguimos fazer. Tem havido contactos com a FIFA. Não é simples, parece que há uma predilecção para se fazer essa final na Ásia. Mas estamos a trabalhar para que isso aconteça”, revelou Eduardo Paes.

O Rio de Janeiro, de resto, já organizou em 2000 o Mundial de clubes, ano em que o Corinthians saiu vencedor de uma final disputada no Estádio do Maracanã. Agora, contará pelo menos com a concorrência da África do Sul, que também já manifestou interesse em entrar na corrida.