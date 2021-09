Real Madrid goleia Maiorca e recupera a liderança isolada em Espanha

O Real Madrid goleou nesta quarta-feira o Maiorca por 6-1, na sexta jornada da Liga espanhola de futebol, com um “hat-trick” de Marco Asensio, recuperando a liderança isolada, enquanto o Sevilha recebeu e venceu o Valência, por 3-1.

A equipa “merengue” entrou praticamente a vencer no jogo, graças ao golo do internacional francês Karim Benzema, aos três minutos, vantagem que Marco Asensio viria a ampliar à passagem do minuto 24, o primeiro dos três que viria a marcar e a fazer dele a figura principal da partida.

O médio sul-coreano Lee-Kang-In ainda reduziu um minuto depois, mas Marco Asensio estava inspirado e voltou a marcar aos 29’, fixando o 3-1 que se verificava ao intervalo.

Na segunda parte, Asensio consumou o “hat-trick”, aos 55 minutos, e Benzema fez um “bis” aos 78’, cabendo ao centrocampista Isco fechar o resultado em 6-1, aos 84’.

No jogo de maior cartaz da sexta jornada, o Sevilha venceu na recepção ao Valência, por 3-1, depois de uma entrada arrasadora no jogo, que lhe permitiu estar a vencer por 3-0 aos 22 minutos, arrumando praticamente a questão do vencedor.

Papu Gomez abriu o marcador logo aos três minutos, viu a sua equipa a chegar ao segundo, aos 15’, na sequência de um lance infeliz do lateral esquerdo do Valência, Toni Lato, autor de um autogolo, e o avançado Rafa Mir estabeleceu o 3-0, aos 22’.

O avançado Hugo Duro ainda abriu uma janela de esperança para o Valência aos 31 minutos, mas o resultado não se alteraria até final, com o internacional português Gonçalo Guedes, que entrou no “onze” inicial, a ser substituído aos 67’, pelo avançado brasileiro Marcos André, enquanto outro internacional luso, Hélder Costa, contratado aos ingleses do Leeds United, não chegou a sair do banco de suplentes.

O Valência não pôde hoje contar com o contributo do internacional luso sub-21 Thierry Correia, a contas com uma lesão muscular.

Nos outros jogos desta quarta-feira da sexta jornada, o Villarreal recebeu e venceu o Elche, por 3-1, enquanto o Espanyol, 13.º classificado, bateu por 1-0, o “lanterna-vermelha” Alavés.

O Real Madrid segue isolado na liderança, com 16 pontos, seguido do Atlético Madrid, com 14, do Sevilha, com 11 e menos um jogo, e do Valência, Rayo Vallecano e Real Sociedad (menos um jogo), todos com 10, enquanto o FC Barcelona, adversário do Benfica no grupo E da Liga dos Campeões, segue em oitavo lugar, com oito pontos (menos dois jogos).