Koeman pede apoio para reconstruir o FC Barcelona

O treinador do FC Barcelona, Ronald Koeman, converteu, esta quarta-feira, a habitual conferência de antevisão ao encontro com o Cádiz, da 7.ª jornada da La Liga, num comunicado que o próprio holandês leu, não respondendo depois a questões dos Media espanhóis.

Koeman havia considerado, numa entrevista publicada esta quarta-feira pela revista Voetbal International, dos Países Baixos, que a saída do argentino Lionel Messi expôs os problemas que já existiam no clube.

?? @RonaldKoeman: "Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles" pic.twitter.com/l6lP9C9eCp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 22, 2021

“Lionel Messi escondeu tudo. Ele fazia a diferença. Graças a ele, todos os jogadores pareciam melhores. São bons jogadores, mas com Messi pareciam melhores. A sua saída acabou por destapar os problemas da equipa. Esta não é uma crítica, é uma observação”, afirmou Ronald Koeman.

Een merkwaardige persconferentie van Ronald Koeman, daags voor het duel met Cádiz. De coach van Barcelona las een verklaring voor en verliet vervolgens direct de ruimte - zonder vragen van de journalisten te beantwoorden. https://t.co/Aa7rOIMWjO — Voetbal International (@VI_nl) September 22, 2021

No comunicado, que o treinador da formação catalã assumiu como exclusivamente seu, apesar de ter dado conhecimento aos jogadores, Koeman sublinhou ter o “apoio do clube num momento de reconstrução”, enfatizando que a “situação financeira está ligada ao plano desportivo”, assumindo que tem de refazer uma equipa sem grandes investimentos”, uma ideia partilhada na entrevista à Voetbal International.

​"Não leio as críticas. Claro que também acho que perder contra o Bayern daquela forma não é muito bom. Mas, é preciso olhar para a realidade de uma forma sóbria. Sabia que a situação financeira do clube não era boa, mas não sabia que era tão má. O novo presidente, Joan Laporta, ficou tão surpreendido quanto eu”, disse o técnico holandês de 58 anos, que passou pelo Benfica em 2005/06.

De volta ao comunicado, Koeman vincou que é “preciso tempo” e que “os jovens podem tornar-se grandes”, como Xavi e Iniesta, pedindo paciência.

O treinador holandês lembrou que na Champions não se pode esperar milagres e pediu apoio à equipa, através de palavras e actos”.

Sem o avançado argentino, o FC Barcelona, próximo adversário do Benfica na Liga dos Campeões, está a ter um início de época bastante conturbado, ocupando o oitavo lugar do campeonato espanhol e tendo sofrido uma derrota caseira por 3-0 com o Bayern Munique no arranque da Champions.

Mesmo assim, Koeman negou à Voetbal International arrependimento por ter deixado o comando da selecção dos Países Baixos antes do Euro 2020 para ingressar no FC Barcelona e classificou de “normal” os rumores que apontam a sua saída do clube.

“Quando se está no FC Barcelona, é obrigatório ganhar. Não temos ganho muitos jogos, por isso é normal. Estou cá para ganhar, é só isso que tenho que fazer”, concluiu o antigo defesa central.