Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo entram a vencer em Lugo

As campeãs nacionais de padel venceram o primeiro jogo do quadro principal e qualificaram-se para os oitavos-de-final do torneio do ano do World Padel Tour.

Com dois sets com histórias bem distintas, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo garantiram nesta quarta-feira a qualificação para os oitavos-de-final do Lugo Open 2021, 17.º torneio do ano do World Padel Tour (WPT). Em Lugo, na Galiza, as campeãs nacionais de padel afastaram a dupla hispano-argentina formada por Esther Carnicero e Cecilia Reiter.

Na cidade galega, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo entraram com o favoritismo do seu lado frente à espanhola Esther Carnicero, n.º 32 do WPT, e experiente argentina Cecilia Reiter, n.º 45, e no primeiro parcial sentiram algumas dificuldades.

Para vencer o primeiro set, Nogueira e Araújo precisaram de recorrer ao tie-break, onde foram mais fortes após um equilibrado 9-7.

Após a vitória por 7-6, o segundo parcial acabou por ser muito mais simples. Sem que a espanhola e a argentina conseguissem reagir, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo assumiram o domínio sem problemas e, com um claro 6-0, selaram o apuramento para a segunda ronda do quadro principal.

Garantido o lugar nos “oitavos”, a tarefa das duas portuguesas será bem mais complicada. Pela frente, as jogadoras do Porto e de Lisboa vão nesta quinta-feira de manhã as espanholas Lucía Sainz e Bea González, as terceiras cabeças-de-série do torneio que, no passado domingo, disputaram a final do Master Barcelona.