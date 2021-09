AC Milan vence Veneza e junta-se ao Inter na liderança em Itália

O AC Milan ganhou nesta quarta-feira em casa o Veneza por 2-0, com ambos os golos a surgirem apenas na segunda parte, e juntou-se ao rival Inter de Milão no topo da Liga italiana de futebol.

Com o atacante português Rafael Leão a titular, os “rossoneri” chegaram à vantagem aos 68’, por intermédio do espanhol Brahim Diaz, cabendo ao defesa francês Theo Hernández fechar a contagem no jogo da quinta jornada da prova, aos 82’.

O AC Milan subiu, provisoriamente, ao segundo lugar da Série A, com 13 pontos, os mesmos do campeão Inter de Milão, mas o Nápoles, que é terceiro, com 12 pontos, tem menos um encontro disputado. Já o Veneza segue em 18.º, com apenas três pontos, fruto de uma vitória e quatro derrotas.