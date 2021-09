Desgraças e incertezas de uma Joana Espadinha resolvida

Por vezes, o gosto omnívoro pode ser um problema. Quando Joana Espadinha começou, há uns anos, a experimentar com as suas próprias canções, foi ouvindo daqueles com quem as partilhava comentários de que soava a Sérgio Godinho, a rock ou a folk de apelo global, com a crítica mais ou menos velada de que a sua linguagem não estabilizava. Cada tema podia funcionar como um universo independente, mas as ligações entre os vários registos pareciam ausentes ou demasiado ténues. Ao querer estar em todo o lado, acabava por não descobrir o seu lugar. E assim foi durante algum tempo.