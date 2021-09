O tumor e o tédio

Ser derivativo é uma característica intrínseca do género do terror. Mesmo a pré-história do género está marcada pela citação e pela parasitação — por exemplo, quando se pensa que o Nosferatu de Murnau é uma apropriação, e “clandestina”, do Drácula de Bram Stoker. Também é a graça do género ser uma eterna combinação ou recombinação de códigos e figuras, pelo que a distância entre o filme de terror e a sua própria paródia (como bem interpretou Wes Craven na série dos Screams) tem tendência a ser ínfima.