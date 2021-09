Raquel Varela contabilizou 67 artigos científicos. Só tinha “metade” desse número

O currículo com que a investigadora Raquel Varela se candidatou à quarta edição do Concurso de Estímulo ao Emprego Científico Individual, promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), contabilizava 67 artigos indexados da sua autoria. No entanto, uma comparação entre a listagem apresentada e as bases de dados de indexação de revistas científicas, feita pelo Instituto de História Contemporânea (IHC), encontrou cerca de “metade” dessa produção. Esses “erros”, bem como a ausência de esclarecimentos por parte da historiadora, levaram o centro de investigação a retirar-lhe o apoio.