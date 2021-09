Cenário mais optimista dos sociais-democratas aponta para vitórias em mais 10 a 15 câmaras, incluindo a do Funchal.

Na recta final da campanha eleitoral do PSD, os sociais-democratas fazem contas às câmaras que podem vir a ganhar. As perspectivas mais optimistas, que constam da calculadora da direcção, apontam para um acréscimo entre 10 e 15 câmaras, incluindo a do Funchal, na Madeira.