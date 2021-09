Coimbra está numa encruzilhada entre demografia e transportes

Manuel Machado procura um terceiro mandato pelo PS e José Manuel Silva uma câmara que escapa ao PSD desde 2013. Pelo meio há uma cidade a perder população e à espera do metro Mondego, que está no papel desde os anos 1990.

Em Coimbra, a campanha da última sexta-feira de manhã pode mostrar o que serão os resultados das eleições de dia 26 de Setembro: o PS de Manuel Machado e o PSD de José Manuel Silva próximos um do outro, mas sem grandes encontros. As duas comitivas e respectivos candidatos tinham marcado para a mesma hora uma acção de campanha no mercado D. Pedro V, a poucos metros do edifício da câmara, mas acabaram por não se cruzar.