Jovem português eleito “embaixador” dos cidadãos para a Conferência sobre o Futuro da Europa

Um português foi eleito um dos 20 “embaixadores” sorteados pelos 200 cidadãos que no fim-de-semana se reuniram em Estrasburgo para o primeiro plenário de debate sobre o futuro da Europa.

Vasco Fernandes, de 21 anos, estudante de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova, em Lisboa, foi o primeiro a ser eleito na última sessão de trabalho do plenário. “Sinto-me maravilhado! Realmente acontece-me tudo!”, disse depois de saber que tinha sido eleito. “Estou ansioso por representar os projectos e soluções finais que serão apresentados aos eurodeputados”, acrescentou.

Vasco Fernandes disse ainda esperar “estar ao nível das propostas que vão ser desenvolvidas nestes próximos meses” e esperar “ser capaz de as transmitir e de ter um diálogo com os eurodeputados útil para o progresso da União Europeia”. Será um dos 80 representantes, no total, que vão apresentar as recomendações dos cidadãos para a Conferência sobre o Futuro da Europa.

Entrevistado pela Lusa antes de ser eleito, Vasco Fernandes manifestara-se entusiasmado com a ideia de “democracia deliberativa” que estava a ver acontecer pela primeira vez na Europa. “Vale muito a pena e conseguir ver mesmo o que se chama a democracia deliberativa a funcionar ao nível europeu seria um grande avanço”, disse o estudante.

As conclusões dos participantes assumirão a forma de recomendações, que serão apresentadas pelos 80 representantes eleitos pelos cidadãos na Conferência sobre o futuro da Europa, prevista para a Primavera de 2022.

Além destes “embaixadores” dos cidadãos, participarão na Conferência sobre o Futuro da Europa 108 eurodeputados, 54 representantes do Conselho (dois por cada Estado-membro), três da Comissão Europeia e 108 deputados dos parlamentos nacionais.

Até à Conferência, serão realizados diversos tipo de eventos, conferências, debates, mesas-redondas, com uma tónica especial dirigida aos jovens. Um terço dos participantes em cada sessão deverá ter entre os 16 e 25 anos.

