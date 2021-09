Escutar o outro lado do Minho

Depois de uma pausa para férias, o Subscrito está de volta! Já falta pouco para mais uma edição do Podes - Festival de Podcasts. Quando? 2 a 7 de Novembro. É marcar na agenda! Mas sobre isso falo mais à frente nesta newsletter.

A norte do Minho, há um povo que produz podcasts e que fala como nós. Infelizmente, não damos a atenção devida ao que se passa na Galiza, mas, por lá, os podcasts estão em fase de pleno crescimento e há um sítio onde os podemos acompanhar.

Neste Subscrito converso com o Isaac González, autor do primeiro podcast em galego e a pessoa por detras da plataforma Podgalego.

O que é e o que faz a Podgalego?

Podgalego é um site na net que lista e categoriza os podcasts em galego e permite a sua escuta de jeito simples. Há pouco mais de um ano criámos ao redor do site uma comunidade composta por muitos dos criadores de podcasts em galego da que saíram recursos, workshops e em geral trabalho de apoio mútuo. Na prática é uma comunidade de podcasters que se juntam para mostrar ao mundo o que fazem.

Conta-me um pouco da história do podcast na Galiza

Desde Podgalego temos vivido o início do movimento podcaster na Galiza, de facto eu próprio sou o criador do primeiro podcast em galego em Outubro de 2005: e-music. Era um programa de rádio sobre música electrónica, arte contemporânea e novas tecnologias feito em uma na rádio universitária da Corunha, CuacFM. Na altura, a tecnologia podcast começava a nascer e era complexo tecnicamente criar um podcast; eu ao ser informático tinha facilidade para lidar com essas dificuldades. Hoje em dia é seguramente inimaginável para quem não o viveu, mas um programa como o e-music passou de ser algo que apenas se podia ouvir das 12 às 13 horas da segunda, numa cidade concreta, a poder ser ouvido em toda parte e a qualquer hora. Para mim era a revolução da rádio e queria vivê-la em primeira pessoa!

Devagarinho começaram a aparecer mais podcasts em galego, de poesia, experimentação, programas de autor e por suposto música. Há em Podgalego um artigo de Uxio Broullón que resume esta primeira época do podcasting em galego. Numa internet mais primitiva do que a actual, achávamos que era preciso criar um site a modo de directório e com vontade de divulgação da tecnologia do podcasting. É aí que Uxío e eu criamos o Podgalego em 2006.

Logo as rádios entraram a pôr os seus conteúdos e, como no resto do mundo, o podcasting passou por épocas de maior e menor vitalidade. Sem dúvida é agora quando estamos no topo da publicação e consumo de podcast em galego, bem longe de qualquer outra época. Mas sempre condicionados pelo nosso contexto: a Galiza é um país com uma população de menos da terceira parte que Portugal e a língua galega se bem maioritária em número de falantes não o é no mundo digital.

Neste momento quantos podcasts existem em galego?

Temos listados 180 podcasts, dos que 136 consideramos que seguem activos. Algo bom do podcasting é que mesmo estando sem actualizar os podcast seguem a ser relevantes. No directório temos uma ligação aos podcast da rádio pública (Radio Galega) mas não os listamos junto aos outros por serem já muito conhecidos e mudarem com frequência. Estamos por tanto a ultrapassar facilmente os 200 podcasts em total.

Sendo uma região bilingue, há sempre a "tentação" de usar a língua maioritária (castelhano) para chegar a um universo potencial de ouvintes maior. É esse o principal entrave ao surgimento de podcasts em galego?

A situação linguística da Galiza dá para falarmos muito. E mais ainda em Portugal pois partilhamos quer variantes da mesma língua quer línguas muito próximas, e ainda por cima acho é um tópico pouco conhecido.

Com efeito a escolha de língua condiciona a quantidade de público potencial que um podcast tem, o TAM em termos de marketing. Por isso alguma gente escolhe o castelhano. Mas na minha opinião o principal entrave do podcasting em galego está na própria situação da língua. Paradoxalmente é o podcasting e outros media independentes que estão a contribuir a melhorar esta situação. Também acho que o relacionamento com os criadores e o público português é sumamente positivo para o ecossistema de podcast e media galego. É por isso que estou tão feliz e agradecido de estar nesta newsletter.

A qualidade está a subir muito e começa a haver podcast que já conseguem financiamento dos seus ouvintes como o “Té con gotas” (imagem acima). Quanto a formatos, acho que é semelhante a qualquer outra língua, a maioria de podcast são os tradicionais de pessoas a falar de um tópico mas há podcast mais experimentais como “areias:sonoras” que ademais acho podem surpreender ao público português pelo sotaque do locutor.

Há figuras públicas a fazer conteúdos em galego?

Tem havido e há apresentadores de TV, escritores, atores, jornalistas… mas a dizer verdade não há figuras públicas de máxima relevância no podcasting na Galiza. Mas já agora estamos ver como jornais como Praza.gal estão a criar podcast muito específicos como por exemplo “conexión.gal” um podcast do jornal Praza.gal para falar com a nova emigração galega.

Também está a acontecer que ainda sendo um mundo bem pequeno começa a nascer um “star system” próprio com figuras que após comunicar nos podcast ganham relevância e convertem-se em figuras públicas como Iria Veiga que começou com o podcast “Buran”

e agora é bem conhecida pela sua labor de divulgação científica em “Balea vermella”.

Sei que é complicado estar a destacar alguns, mas que podcasts recomendas para quem é português e gostava de se iniciar nos podcasts em galego?

Para mim é difícil faze-lo e peço desculpas a podcasts muito interessantes que não cito. Mas com certeza compreenderão que a oportunidade de recomendar podcast à audiência portuguesa compensa as omissões.

Para além dos já mencionados tenho de começar com o podcast “O centro” pois é um podcast meio galego e meio português que tenta fazer ponte com vozes a falar da actualidade galega e portuguesa e entrevistas dos dois lados do Minho. De objectivo semelhante é "Os contrabandistas".

Outra recomendação para quem gostar da música é o que para mim é o melhor programa de música galega (e não só) que ademais tem uma trajectória de mais de dez anos. É o “Ábrete de orellas".

Como amostra dos novos podcast que estão a surdir nos últimos tempos “Viaxantas” que com uma cuidada edição, entrevistas e histórias aproxima-nos lugares que merecem ser visitados.

Poderia continuar mas com esta mão-cheia de podcast dá para se achegar aos podcast em galego. E para quem quiser explorar por si próprio está tudo no site podgalego.agora.gal e o nosso twitter @podgalego.

Muito obrigado por esta oportunidade de apresentar-nos ao público português e aguardo que continuem as pontes sobre o Minho.

Muito obrigado nós!

O que se anda a passar (especial Podes 2021)

Datas do festival: 2 a 7 de Novembro de 2021.

Programa: surpresa! (Para já ainda está a ser fechado, mas vamos dar-vos novidades brevemente).

Como faço para inscrever o meu podcast nos Prémios Podes? É fácil, basta preencher o formulário aqui: podes.pt/inscrever

Podes também votar no prémio do Público, indicando a tua preferência aqui: podes.pt/votar

Tens dúvidas? Fala connosco: festival@podes.pt ou nas redes sociais.

