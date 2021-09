Polícia britânica acusa mais um cidadão russo pelo envenenamento de 2018 em Salisbury

Suspeito usava o nome de Sergei Fedotov e terá colaborado com os serviços secretos militares da Federação Russa no atentado contra o ex-espião Skripal e a filha, no Sul de Inglaterra.

A polícia do Reino Unido revelou esta terça-feira que acusou uma terceira pessoa, de nacionalidade russa, pelo envolvimento no ataque com o agente nervoso Novichok contra o antigo espião russo Sergei Skripal e a sua filha, Iulia, em 2018, na localidade inglesa de Salisbury.

Trata-se de um homem na casa dos 50 anos, conhecido por Sergei Fedotov, mas cujo nome verdadeiro se acredita ser Denis Sergeev.

De acordo com o coordenador nacional da polícia contraterrorista britânica, Dean Haydon, o suspeito terá actuado em nome do GRU – a agência de serviços secretos militares russos – em conjunto com os outros dois cidadãos já acusados: Alexander Petrov (ou Alexander Mishkin, segundo a polícia) e Ruslan Boshirov (Anatoli Chepiga).

“Os três já tinham trabalhado uns com os outros por conta do Estado russo em operações levadas a cabo fora da Rússia”, informou Haydon, citado pelo Guardian.

“Não podemos entrar em detalhes, mas temos provas que os ligam ao GRU. Todos eles são indivíduos perigosos. Tentaram assassinar pessoas aqui no Reino Unido e trouxeram uma arma química extremamente perigosa através de meios desconhecidos”, acrescentou o responsável policial.

À semelhança de Petrov e de Boshirov, Fedotov foi acusado de sete crimes, incluindo tentativa de homicídio, conspiração para assassinar Skripal e utilização e posse de arma química.

A polícia acredita que os três homens se encontram, actualmente, na Rússia, e já avançou com os pedidos de extradição, mas assume que não tem grandes expectativas sobre a possibilidade de as autoridades russas cooperarem com o caso, uma vez que o Kremlin rejeita qualquer envolvimento do Estado no envenenamento em Salisbury, como acusa o Governo britânico.

O antigo agente duplo Skripal – que vendia informações secretas russas às autoridades britânicas – e a filha foram encontrados inconscientes num banco de jardim perto da sua casa, em Salisbury, no Sul de Inglaterra, em Março de 2018, juntamente com o agente policial Nick Bailey.

Os três foram transportados em estado crítico para o hospital por exposição ao gás de nervos Novichok, uma arma química altamente tóxica, fabricada nas décadas de 1970 e 1980, na União Soviética.

Nesse mesmo ano, e já depois de ter expulsado vários diplomatas russos do país, o Governo de Theresa May apresentou provas no Conselho de Segurança das Nações Unidas que davam conta da responsabilidade do Kremlin no ataque.

Moscovo rejeitou, no entanto, qualquer participação ou autorização ao atentado, argumentando estar a ser alvo de propaganda anti-Rússia.

As revelações da polícia sobre Fedotov surgem no mesmo dia em que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos declarou que a “Rússia foi responsável pelo assassínio de Alexander Litvinenko no Reino Unido”.

Litvinenko, outro antigo espião russo, foi envenenado em Londres em Novembro de 2006, com polónio-210, um raro material radioactivo. Antes de morrer, nesse mesmo mês, responsabilizou Vladimir Putin pela sua morte. O Presidente da Rússia foi inclusivamente o seu último chefe no Serviço de Segurança Federal (FSB, ex-KGB soviético).