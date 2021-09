CP premiada pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta

A distinção está relacionada com o aumento do número de carruagens que podem transportar bicicletas.

A CP – Comboios de Portugal foi nesta segunda-feira premiada pela Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), segundo comunicado da CP, pelo seu contributo para a promoção da utilização da bicicleta. A 16ª edição do Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta decorreu no contexto da Semana Europeia da Mobilidade, no Auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro.

Esta distinção está relacionada com a remodelação do material circulante da CP em curso no ano passado – nomeadamente carruagens Schindler e Sorefame – que reforçaram recentemente o parque de material, ao serviço na linha do Douro, com mais seis carruagens preparadas para o transporte de bicicletas.

O número de lugares disponíveis para bicicletas, por carruagem, varia de acordo com a tipologia da composição e, na linha do Douro, algumas das carruagens permitem transportar até um total de 12 bicicletas.

O transporte é gratuito e a CP recomenda que, no caso de viagens de grupos com bicicletas, seja feito contacto antecipado com a empresa para se programar melhor a deslocação.

Algumas das carruagens Arco que serão colocadas ao serviço na Linha do Minho, o que a CP diz ser previsível acontecer nas próximas semanas, foram também equipadas para possibilitar o transporte até oito bicicletas.

A FPCUB criou, em 2006, o Prémio Nacional da Mobilidade em Bicicleta de forma a reconhecer publicamente o contributo de entidades ou pessoas individuais que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria de condições e facilidades em Portugal e/ou da divulgação de iniciativas estimuladoras do uso deste meio de transporte sustentável.