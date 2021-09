Caminha quer resgatar Ponte Eiffel do Âncora

No estaleiro de uma empresa do concelho de Póvoa de Lanhoso está uma antiga ponte ferroviária assinada por Gustave Eiffel, datada de 1878. A estrutura, esquecida pelas autoridades locais há mais de 30 anos, é agora objecto de uma petição pública. Com o título Resgatar a Ponte Eiffel do Âncora, os subscritores pedem à Assembleia da República e ao Governo “ajuda no sentido de restituir (a ponte) ao seu local primitivo e, dentro do possível, converter o que resta num memorial da nossa história ferroviária e do génio que a criou”, pode ler-se online. Os assinantes consideram que a Ponte Eiffel do Âncora, uma das cerca de 80 pontes que a Casa Eiffel fez em Portugal, “pertence ao Alto Minho, às suas gentes – é identidade.”