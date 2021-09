Wanderlust 108: o festival do bem-estar e mindfulness regressa a Lisboa

A 5ª edição do evento realiza-se já no próximo domingo, 26 de Setembro, no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa.

Depois de uma última versão limitada devido à pandemia e com grande parte do seu público a assistir através de um ecrã, em casa, este ano, o Wanderlust 108 vai ser presencial e acontece no próximo domingo, em Lisboa, com a promessa de oferecer a todos os participantes um dia dedicado ao bem-estar físico e mental.

Respeitando as regras em vigor para os eventos ao ar livre definidos pela Direcção-Geral de Saúde, o evento não exige a apresentação de certificado digital ou teste à covid-19 negativo à entrada, mas serão ainda aplicadas certas medidas de contingência, como o distanciamento obrigatório mínimo de dois metros entre os participantes, bem como a higienização das mãos e o uso da máscara, apenas dispensado durante a realização das actividades físicas.

Ao contrário da típica corrida praticada nas edições anteriores, este ano, para evitar grandes aglomerados, o triatlo limitar-se-á a uma sessão de 30 minutos de treino de alta intensidade (HIIT), no Jardim da Torre de Belém, seguida de duas horas relaxantes de ioga e meditação guiadas com música ao ar vivo. O evento inicia-se às 8h30, com um pequeno-almoço ou café bio oferecido a todos os participantes.

O evento contará com a presença de Fátima Lopes. A actriz Joana Duarte também estará presente e dinamizará uma sessão de Vin Yin Yoga.

Este ano, em parceria com a Médis, a 5.ª edição do festival será apresentada por Fátima Lopes e contará com várias palestras e workshops espalhados por vários momentos da tarde e sobre os mais variados temas. Por exemplo, os participantes podem assim ouvir a psicóloga Inês Gaya, que falará sobre maturidade emocional; a nutricionista Mariana Abecasis que abordará a importância da alimentação saudável para o equilíbrio mental e físico; ou apontar dicas de como reduzir o consumo do peixe e da carne no dia-a-dia com Marta Ferreira, a food blogger conhecida por Martilicious.

A cantora e também praticante de ioga Cuca Roseta, a professora de meditação Rute Caldeira, a chef que apenas trabalha com produtos biológicos Marta Caras Linda, a criadora do blog Mamã Paleo Ana Guerreiro, bem como o chef Nuno Queiroz Ribeiro ou a blogger Filipa Veiga são alguns dos nomes que também vão marcar presença no evento.

A organização do festival, cujos bilhetes, com um custo de 25 euros, já estavam esgotados na semana passada, decidiu lançar ingressos extras. Esperam-se cerca de mil participantes.

