Três receitas onde o vinagre diz “presente”

Pela primeira vez, dois chefs portugueses conquistaram a primeira metade da lista dos Best Chef Awards. José Avillez e Henrique Sá Pessoa foram os escolhidos, sendo que o segundo recebeu ainda o prémio Nova Entrada. Numa parceria com os vinagres Cristal, Sá Pessoa criou três receitas exclusivas, numa altura em que a marca — registada em 1939, mas cuja origem remonta a 1895, com as primeiras produções de vinagre no Entroncamento — também fez uma renovação da sua imagem e apresenta uma maior variedade de produtos, apostando numa linha gourmet.

Atum com escabeche de legumes

Ingredientes para o atum (2 pessoas):

2 bifes de atum de 160gr

Sal e pimenta q.b.

Azeite q.b.

Ingredientes para o escabeche de legumes:

4 colheres e sopa de azeite Sal e pimenta q.b.

1 cenoura cortada em tiras finas

1 pimento vermelho cortado em tiras finas

1 cebola cortada em fatias finas

1 pimento amarelo cortado em tiras finas

1 dente de alho laminado fino

2 colheres de sopa de coentros

2 colher de chá de açúcar

2 colheres e sopa de vinagre de vinho branco

4 colheres e sopa de azeite Sal e pimenta q.b.

Modo de preparação do escabeche de legumes:

Num tacho colocar o azeite e saltear os legumes começando pela cebola 2 min., depois adicionar a cenoura e cozinhá-la 2 min., e por último os pimentos e alho. Cozinhar em lume brando cerca de 8 min. e temperar com sal e pimenta. Adicionar o vinagre diluído com o açúcar e os coentros, misturar bem. Reservar.

Para a batata-doce assada:

2 batatas doce com pele temperadas com azeite, sal e pimenta

Modo de preparação da batata assada:

Embrulhar a batata-doce em papel de alumínio e levar ao forno cerca de 30min. a 180 graus.

Retirar do alumínio e cortar em 1/2.

Aquecer 50 gr de manteiga numa frigideira anti-aderente e caramelizar a batata-doce em ambos os lados com a manteiga até ficar bem dourada. Retirar e reservar.

Modo de preparação do atum:

Grelhar os bifes de atum cerca de 1 min. em cada lado, numa grelha bem quente, temperados com o azeite, sal e pimenta. Cortar em fatias e servir cobertos com o escabeche de legumes e acompanhados pela batata-doce.

Crumble de pêssego com cerejas e aveia

Ingredientes para 4 pessoas:

120gr de farinha

60gr de aveia

120gr de manteiga sem sal cortada em cubos

60 gr de açúcar mascavado

1 colher de chá de canela em pó

30gr de amêndoas laminadas

Sal q.b.

3 folhas de manjericão

Modo de preparação:

Numa taça misturar todos os ingredientes com as mãos de forma a obter uma consistência de “areia” grossa e solta. Colocar num tabuleiro com papel vegetal e levar ao forno a 180 graus durante 20 a 25 min. até ficar bem tostado. Mexer 2 a 3 vezes ao longo do processo de cozedura no forno. Retirar e reservar.

Para a fruta:

4 pêssegos cortados em pedaços grandes

1 colher de sopa de açúcar mascavado

1 colher de sopa de Vinagre de frutos vermelhos

Sal pitada

4 bolas de gelado de baunilha

10 cerejas cortadas em 1/2 descaroçaras

Modo de preparação:

Misturar bem numa taça para macerar o pêssego cerca de 30 min.. Saltear os pêssegos numa frigideira bem quente cerca de 1 a 2 min. deixando ganhar cor. Juntar as cerejas e saltear mais 2 a 3 min.. Servir acompanhado com o crumble, cobrir com o gelado de baunilha e o suco dos pêssegos macerados.

Cocktail de maçã e vinagre de sidra

Ingredientes:

Fatias de maçã fatiada q.b.

1 pepino bebé fatiado

1 pau da canela

4/5 fatias finas de gengibre

1 colher de sopa de mel

150ml de sumo de maçã

1 colher de sopa de Vinagre de sidra bio

50ml de água tónica

Modo de Preparação:

Misturar todos os ingredientes num shaker excepto a água tónica e reserve algumas fatias de maçã, gengibre e pepino para decorar. Misture bem todos os ingredientes no shaker. Junte a água tónica no final e sirva.