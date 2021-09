Há um novo bebé na família real britânica: Beatrice deu à luz uma menina

Apesar de a notícia só ter vindo a público nesta segunda-feira, a primeira bebé da princesa Beatrice e de Edoardo Mapelli Mozzi nasceu a 18 de Setembro, sábado, anunciou o Palácio de Buckingham.

Com dois quilos e quase 800 gramas, a primogénita, cujo nome ainda não se sabe, veio ao mundo no hospital londrino de Chelsea e Westminster. “Os avós e bisavós já foram informados e estão encantados com a notícia. A família agradece a todo a equipa hospitalar pelo incrível trabalho prestado”, lê-se no comunicado. “Sua Alteza Real e a sua filha estão ambas bem e o casal anseia por dar a conhecer o novo membro da família ao irmão mais velho Christopher Woolf”, diz ainda a mesma nota, fazendo referência ao enteado de Beatrice, o filho de Mozzi com a arquitecta e designer norte-americana Dara Huang.

Este novo bebé é já o 12.º bisneto da rainha Isabel II. A menina recebeu um título à nascença, não relacionado com a família real britânica, mas do lado do pai, que é conde. Embora britânico, Mozzi descende de uma família nobre italiana. A primogénita é assim uma nobile donna (senhora nobre, em italiano).

Este nascimento é também uma lufada de ar fresco para a família que tem sido atormentada com as acusações de abusos sexuais alegadamente feitos por André, duque de Iorque, pai de Beatrice.

A polémica que se arrasta desde 2019 com queixas feitas pela norte-americana Virginia Giuffre, com 38 anos, que garante que foi abusada sexualmente pelo príncipe e traficada pelo magnata Jeffrey Epstein, chegou ao tribunal no mês passado. Apesar de ter sempre recusado as acusações de que é alvo, o duque de Iorque decidiu afastar-se dos seus deveres reais, aparecendo raramente em público e até agora não visitou a neta.

A princesa Beatrice, a décima na linha de sucessão ao trono britânico e a primogénita de André e Sarah Ferguson , casou em Julho do ano passado, em Royal Lodge, com Mapelli Mozzi, um magnata do negócio imobiliário, depois de terem começado a namorar em 2018.

A cerimónia chegou a estar planeada para Maio, mas acabou por ser adiada devido à situação pandémica e ao escândalo que envolvia o pai da noiva. Depois de se casar, Beatrice tornou-se a primeira madrasta na família real britânica, reconhecendo também Christopher Woolf como seu filho.