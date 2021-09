Carlos e William vão juntar-se a profissionais de saúde na estreia mundial de James Bond

O aguardado lançamento do No Time To Die , o novo filme James Bond, acontece finalmente na próxima semana e a cerimónia de estreia contará com membros da família real, profissionais de saúde e ainda das Forças Armadas.

O príncipe Carlos e o filho William vão juntar-se aos profissionais de saúde e aos membros das Forças Armadas na estreia mundial do novo filme da saga de James Bond “No Time To Die”, prevista para a próxima semana, depois de já ter sido adiada.

O actor Daniel Craig, que encarna pela quinta e última vez a famosa personagem do agente 007, vai marcar presença juntamente com outras estrelas da sétima arte, como Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw e Naomie Harris, na passadeira vermelha de Royal Albert Hall, em Londres, na próxima terça-feira, 28 de Setembro.

Segundo informações divulgadas pela casa real, tanto Carlos como William estarão presentes na cerimónia da estreia, acompanhados por Camila e Kate, respectivamente.

O lançamento do filme, produzido pelo estúdio The Universal Pictures e MGM Studios, tinha sido inicialmente previsto para Abril de 2020, mas com o aparecimento da pandemia da covid-19 e as salas de cinema fechadas, a data de estreia sofreu adiamentos consecutivos.

A saga James Bond, que conta já com 25 filmes, remonta a 1962 e está entre as maiores e mais lucrativas produções cinematográficas de Hollywood, depois do filme de 2015 Spectre ter feito cerca de 750 milhões de euros nas bilheteiras por todo o mundo e aproximadamente mil milhões com Skyfall, em 2012.

Os representantes da família real britânica vão conhecer alguns dos actores, bem como o realizador Cary Joji Fukunaga, a cantora norte-americana, responsável pela canção principal do filme, Billie Eilish e os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

De acordo com o site oficial do filme, o evento vai ainda contribuir para instituições de caridade que dão apoio a membros das Forças Armadas do Reino Unido, dos Serviços Secretos e dos Serviços de Inteligência e Espionagem (o Government Communications Headquarters).

Por sua vez, os profissionais de saúde foram também convidados para assistir à estreia numa homenagem ao trabalho árduo e à dedicação dos mesmos durante a pandemia da covid-19.

No Time To Die chegará às restantes salas de cinema, espalhadas pelo mundo, a partir da próxima semana, começando já no dia 30 de Setembro a ser exibido em Portugal.