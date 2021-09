Já há 320 mil contribuintes inscritos no IVAucher

O número de contribuintes inscritos no programa IVAucher duplicou entre 23 de Agosto e de 20 de Setembro, totalizando 320 mil contribuintes, segundo revela a edição desta terça-feira do Jornal de Notícias (JN).

De acordo com o diário, as Finanças ainda estão a calcular o valor total acumulado com as compras e facturas emitidas entre 1 de Junho e 31 de Agosto, que poderá ser descontado pelos interessados a partir de 1 de Outubro, em compras feitas em entidades aderentes, nos sectores da cultura, alojamento e restauração.

Em Junho e Julho, este valor chegou aos 47 milhões de euros, mas os montantes de Agosto ainda não estão fechados.

Para poderem beneficiar dos descontos de 50% em novas compras, os contribuintes têm de se inscrever no site www.ivaucher.pt (ou em balcões com serviço de pagamentos e carregamentos Pagaqui) e associar um cartão bancário ao número de contribuinte, pois o rebate dos descontos só será possível se o pagamento dos serviços for realizado com esse cartão.

O Governo agendou para esta tarde de terça-feira a cerimónia de assinatura do compromisso de participação com as entidades emitentes dos cartões bancários e a entrega simbólica do selo IVAucher “às grandes entidades aderentes” ao programa.

De acordo com o JN, já há, pelo menos, 600 empresas que vão aderir ao IVAucher.

Também o Correio da Manhã dá conta na edição desta terça-feira que os contribuintes irão receber na próxima semana uma mensagem da Autoridade Tributária dando conta do valor que acumularam e que poderá ser descontado em compras futuras, como estadias em hotéis, livros, espectáculos ou refeições em restaurantes, entre outros.