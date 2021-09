Governo propôs que Galp pagasse formação dos trabalhadores, empresa recusou

O despedimento colectivo de cerca de 140 trabalhadores da refinaria de Matosinhos oficializou-se a 15 de Setembro, mas em Julho, na última reunião de negociações entre a comissão de trabalhadores da Petrogal, a administração da empresa e representantes da Direcção-geral do Emprego e das Relações Laborais (DGERT ) e do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) ainda chegou a estar na mesa uma possibilidade que poderia ter dado aos trabalhadores da refinaria um balão de oxigénio por mais uns meses.