Fisco tem 82 milhões de euros para devolver com o IVAucher

Descontos do IVAucher podem ser reclamados com compras na cultura, restauração e alojamento a realizar entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro.

O secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, revelou esta terça-feira que o fisco tem 82 milhões de euros para devolver aos contribuintes que adiram ao programa IVAucher e que tenham efectuado compras nos sectores da restauração, alojamento e cultura entre Junho e Agosto, pedindo as facturas correspondentes.

Mendonça Mendes, que falava na cerimónia de assinatura do acordo entre as Finanças e as instituições bancárias para a operacionalização do programa, salientou que são “80 milhões de euros que se vão multiplicar”, pois se forem descontados na íntegra em novas compras na cultura, alojamento e restauração, serão mais 160 milhões de euros que entram na economia (visto que o programa prevê a devolução de 50% dos consumos realizados nos estabelecimentos aderentes).

A fase de utilização do saldo acumulado pelos contribuintes entre Junho e Agosto começa a 1 de Outubro e termina no final do ano. A promessa do Governo é que 50% do valor dos consumos que façam (até ao limite do saldo acumulado) lhes será disponibilizado “entre um e dois dias depois”, disse Mendonça Mendes.

Museus, salas de espectáculos, plataformas electrónicas, hotéis e restaurantes são apenas algumas das tipologias de entidades aderentes ao programa que, segundo o secretário de Estado, será “mais um contributo para a economia, para ultrapassar a fase de tempestade” e para que, a partir de Outubro, possa existir mais consumo nestes sectores, “do que aquele que teríamos se não existisse o programa”.

De acordo com o Jornal de Notícias desta terça-feira, já há pelo menos 320 mil contribuintes inscritos no IVAucher e mais de 600 empresas aderentes ao programa.

Mendonça Mendes adiantou que a Autoridade Tributária irá informar todos os contribuintes através das suas áreas reservadas no portal E-factura dos saldos a que têm direito.

Também esclareceu que, no caso dos trabalhadores com recibos verdes, que neste momento têm os seus saldos acumulados a zero, é preciso que procedam a uma classificação das despesas.

Até 24 de Setembro devem distinguir se as facturas são referentes a consumos profissionais – que não contam para o IVAucher – ou consumos pessoais e “automaticamente ficam com o saldo disponível”.

Os contribuintes vão beneficiar da medida com “descontos nos consumos”, os comerciantes com “mais procura para os seus estabelecimentos” e a “economia como um todo, porque será dinamizada”, afirmou o secretário de Estado.

No encerramento da cerimónia, o ministro de Estado e das Finanças, João Leão, salientou que esta “medida extraordinária de apoio aos sectores mais afectados pela pandemia” é “pioneira em políticas públicas” e tem o mérito de ser “um estímulo à procura” e de “dar um sinal aos consumidores de que devem regressar à normalidade e aos hábitos de consumo”.

O valor acumulado em IVA pelos contribuintes, nos três sectores abrangidos, entre Junho e Agosto (e que pediram factura) equipara-se com os “valores pré-pandemia”, destacou o governante, considerando que o país está a “transitar de uma fase de emergência para uma fase de forte recuperação económica”.

João Leão disse que desde o início da crise foram entregues às famílias e empresas 7,3 mil milhões de euros de apoios a fundo perdido (cinco mil destinados às empresas), que constituíram uma “protecção das empresas e do emprego”, que agora “vai ser decisiva na fase de recuperação”.