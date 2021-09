Alemanha decide a que velocidade quer mudar o modelo económico

Ameaçada pelo envelhecimento da população, pelas crescentes tensões no comércio internacional e pela necessidade de responder ao aquecimento global, a economia alemã vê o seu modelo económico baseado na força das suas exportações ser posto em causa. Com Merkel de saída, as mudanças de políticas parecem inevitáveis, mas o ritmo a que serão feitas depende do resultado das eleições.