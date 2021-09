Luis Suárez bisa e evita primeira derrota do Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid evitou, esta terça-feira, “in extremis”, a primeira derrota na Liga espanhola, acabando por vencer (1-2) o duelo com o “vizinho” Getafe, numa reviravolta operada por Luis Suárez (78’ e 90+2') que isolou, temporariamente, os campeões na liderança da prova, com 14 pontos, mais um do que o rival Real Madrid, que tem menos um jogo.

Com Antoine Griezmann no lugar do castigado João Félix, o Atlético de Madrid apresentava-se confiante em Getafe para o pontapé de saída da 6.ª jornada da La Liga, com o objectivo de posicionar-se no topo da tabela, mesmo que à condição.

Os “colchoneros” enfrentavam o penúltimo do campeonato, um opositor desesperado, ainda sem pontuar, com cinco derrotas e apenas um golo marcado... ao Barcelona, em Camp Nou.

Cenário desolador, ensombrado por um historial de duas décadas de confrontos entre Getafe e Atlético sem qualquer golo marcado na baliza dos actuais campeões de Espanha. Apenas três nulos em 20 partidas, o que atesta bem as dificuldades que o jogo do Coliseum Alfonso Pérez reservava à equipa de Míchel, grande referência do Real Madrid das décadas de 1980 e 90, que deu a titularidade ao português Florentino Luís.

Mas o futebol é assim mesmo e, num erro de Jan Oblak — não segurou a bola, permitindo insistência do ataque local —, outro ex-Benfica quebrou o tabu no último lance da primeira parte: o sérvio Stefan Mitrovic, central que em 2013-14 foi colega de balneário do Estádio da Luz do guarda-redes esloveno, irrompeu para cabecear ao poste e bater Oblak, que ainda tocou na bola, num gesto que levanta dúvidas quanto a um eventual autogolo.

Seja como for, o adversário do FC Porto no Grupo B da Liga dos Campeões esfregava os olhos para tentar perceber a extensão dos danos provocados num momento de desconcentração, preparando-se para uma segunda parte de muitos nervos, com despiques acesos e uma expulsão para os locais, a cerca de 15 minutos dos 90... ditada pela intervenção do VAR.

Momento crucial e que Luis Suárez capitalizou, aproveitando para estabelecer o empate menos de quatro minutos volvidos, deixando espaço para a possível reviravolta, que o Getafe não conseguiu travar, somando a sexta derrota em seis jogos, e que o internacional uruguaio se encarregou de confirmar já em período de compensação (90+2'), depois de um remate à barra que lhe podia ter dado o hat-trick.