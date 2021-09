Non Talkers assinalam com uma canção o Dia Mundial da Doença de Alzheimer

Chama-se You don’t remember anymore (já não te lembras mais) e é a canção com que os Non Talkers, duo de Caminha composto pelo casal Evita e Marco Brantner, assinalam esta terça-feira o Dia Mundial da Doença de Alzheimer, que afecta milhões em todo o mundo. A partilha desta canção é, para eles, muito importante: “Se de certa forma pudermos proporcionar algum conforto através desta música, sentiremos que alcançamos algo positivo”, diz Marco no texto de lançamento do single e respectivo videoclipe. Até porque, segundo ele, esta doença é “algo com que a maioria de nós estaremos em contacto de uma forma mais directa ou indirecta ao longo das nossas vidas.” Por isso, apesar de considerar que existe “um grande esforço por parte de várias entidades para providenciar apoio e informação sobre esta doença”, Marco acredita que “nunca é demais continuar a ajudar a uma melhor consciencialização”. Daí esta canção, que vai no sentido dessa ajuda: “É sem dúvida um dos nossos objectivos com esta música”.

Não é, aliás, algo a que os Brantner sejam alheios, e a canção parte de um caso real, da sua família. “A minha avó vive na Bélgica e sempre a fui visitar ao longo dos anos passados aqui em Portugal”, diz Evita. “A última vez foi mesmo antes da pandemia e nessa altura foi um choque tremendo, porque já não sabia quem eu era. Vou visitá-la novamente em breve, mas sei que vai ser muito difícil. É como sentir um luto por alguém que ainda está vivo.” É, acrescenta, “uma situação bastante devastadora emocionalmente”. Por decisão dos Non Talkers, a parte dos lucros das vendas e streaming deste tema vai ser doada à Associação Alzheimer Portugal. Foi “uma decisão muito fácil”, justifica Marco. “Queremos ajudar o máximo possível dentro das nossas possibilidades”. Com Evita Branter (voz) e Marco Brantner (guitarras e voz) tocam neste tema Filipe Alturas (piano), João Rangel (baixo), Ricardo Pereira (bateria), Melanie Curto (violino) e Mariana Antunes (violoncelo). A gravação, mistura, masterização e arranjos é de Paulo Baixinho. Este projecto é co-financiado pelo “Programa Garantir Cultura”.