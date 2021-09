Terça, na TV: entre teorias e literatura afro-americana, o romance aflora em Disponível para Amar e As Canções de Amor

CINEMA

Disponível para Amar

TVCine Edition, 20h15

Wong Kar Wai realiza Disponível para Amar, um melodrama romântico passado em Hong Kong na década de 1960, com um ritmo vagaroso. Em tom nostálgico e com uma forte componente fatalista, o realizador tece um retrato da sociedade de Hong Kong dessa época, recriando de forma fidedigna a sua atmosfera musical. O fio narrativo segue as vidas de Chow Mo-wan (Tony Leung ), um jornalista, e de Su Li-zhen (Maggie Cheung), uma secretária. Exactamente no mesmo dia, mudam-se para o mesmo prédio com os respectivos cônjuges. A constante ausência dos mesmos e a descoberta de uma traição fazem com que o jornalista e a secretária se aproximem. No festival de Cannes de 2000, Tony Leung Chiu Wai ganhou o prémio de melhor actor – o seu mais recente projecto está agora em sala, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

O Caloiro na Máfia

Cinemundo, 21h10

Uma comédia de 1990 com Marlon Brando e Matthew Broderick. Broderick é Clark Kellog, um jovem que vai estudar cinema na Universidade de Nova Iorque, deixando a sua família, a mãe e o padrasto activista ambiental, em Vermont. Mas, chegado à grande cidade, vê-se envolvido num negócio ilegal que importa animais exóticos e em vias de extinção para os transformar em refeições ilícitas – encabeçado, é claro, pelo Carmine Sabatini de Marlon Brando. Sem querer, vê-se com a missão de fazer com que um dragão de Komodo chegue ao seu destino.

As Canções de Amor

RTP1, 2h

Todas as canções de amor contam a mesma história. Este musical, realizado por Christophe Honoré e com música de Alex Beaupain, conta também a mesma eterna história: amor para sempre, corações partidos, não posso viver sem ti... As canções, interpretadas pelos próprios actores, desvendam, passo a passo, as emoções, segredos e desejos de um grupo de jovens parisienses. No elenco, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni e Louis Garrel.

SÉRIES

A Teoria do Big Bang

Fox Comedy, 21h25

Dose dupla de A Teoria do Big Bang com dois episódios que fazem a ponte entre a oitava e a nona temporada da série, tendo como principais conflitos o casamento de Leonard e Penny, em Las Vegas, e as mudanças na relação de Sheldon e Amy. Ao mesmo tempo, tanto Raj como Howard e Bernadette terão de enfrentar situações e escolhas difíceis.

Love on the Spectrum

Netflix, streaming

Estreia da segunda temporada desta série em formato reality show que pega em pessoas com perturbações do espectro do autismo para as ajudar a encontrar o amor – agora com um grupo renovado de participantes. Uma série com o objectivo de retirar o estigma que rodeia o autismo.

DOCUMENTÁRIOS

Toni Morrison e os Fantasmas da América

RTP2, 20h37

Realizado por Claire Laborey, é um retrato de Toni Morrison (1931-2019), escritora que foi a primeira, e até agora única, mulher negra a vencer o Prémio Nobel da Literatura e fundadora de uma literatura verdadeiramente afro-americana, tendo assinado 11 livros e sendo recordada como alguém que deu palavras a uma história silenciada: a dos negros na América. O filme foca-se sobretudo em Amada, um dos seus mais célebres romances. Publicado em 1987 e distinguido com o Pulitzer, baseia-se na história real de um infanticídio “justificado” pelo desejo de poupar à filha o destino de escravidão da mãe.

O Desaparecimento das Gémeas Millbrook

Crime + Investigation, 22h30

Estreia em exclusivo de um documentário que explora o caso das gémeas Millbrook. Estamos em 1990 e Dannette e Jeannette Millbrook, gémeas afro-americanas de 15 anos, desaparecem da rua perto de sua casa em Augusta, no estado da Geórgia. Este evento recebeu pouca atenção dos meios de comunicação e as autoridades consideraram que as raparigas apenas tinham fugido. Três décadas depois, a antiga procuradora federal Laura Coates e o já reformado detetive de homicídios Page Reynolds tentam reconstituir o caso, procurando respostas.