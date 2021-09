SIC abre O Clube e anuncia novo programa de Bruno Nogueira com “tremendo impacto”

Bruno Nogueira fará seu um formato internacional. Série O Clube , estreada na plataforma Opto, chega à antena do canal líder de audiências. Nova programação inclui especiais autárquicas de Isto É Gozar Com Quem Trabalha , antes e depois das eleições.

A SIC vai mostrar pela primeira vez em sinal aberto a série O Clube, que estreou na sua plataforma de streaming Opto em Dezembro do ano passado e que exibe agora em vésperas da chegada da terceira temporada da série à mesma Opto, a 9 de Outubro. Esta foi uma das novidades da apresentação da nova temporada televisiva do canal do grupo Impresa, que inclui também um novo projecto de Bruno Nogueira — mas pouco foi revelado sobre “um programa que vai ter um tremendo impacto na televisão e na sociedade portuguesa”, nas palavras do director de programas da SIC, Daniel Oliveira.