Homem mata casal a tiro em Braga. Suspeito está barricado na habitação

O suspeito do crime é cunhado das vítimas mortais e está barricado no interior da sua habitação.

Um casal morreu esta segunda-feira na freguesia de Pedralva, em Braga, depois de ter sido alvejado. A mulher e o homem tinham ambos idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos. A notícia é avançada esta segunda-feira pelo Notícias ao Minuto e confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte oficial do Comando Territorial da GNR de Braga.

O suspeito é cunhado das vítimas (o alegado agressor é marido da irmã da vítima masculina) e estará barricado no interior da sua habitação, conforme confirma a mesma fonte.

A GNR tem ainda operacionais no local, que terão ouvido disparos à chegada. O alerta foi dado perto das 15h10 e além da GNR estiveram também presentes membros do INEM e da Polícia Judiciária.

No total, estão nesta ocorrência 15 homens apoiados por oito viaturas, de acordo com as informações que constam na página da Protecção Civil.