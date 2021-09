Covid-19: seguradoras nos EUA começam a resgatar franquias

Cerca de 27 mil vacinas contra a covid-19 foram administradas este domingo até às 19h, de acordo com os dados da task force que coordena o processo de vacinação. “Até às 19h, foram realizadas cerca de 27 mil inoculações, das quais cerca de 18 mil foram segundas doses a utentes com idades entre os 12 e os 17 anos”, segundo a task force.

Portugal registou, no sábado, cinco mortes e 677 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgados este domingo. No total, o país contabiliza 17.907 óbitos por covid-19 e 1.062.048 casos confirmados desde Março de 2020. Há mais de dois meses que não havia um número tão baixo de internados com covid-19 em Portugal — desde 26 de Junho, data em que o país contabilizou 447 internamentos. O número de pessoas hospitalizadas com a doença tem, aliás, vindo a diminuir há seis dias consecutivos.

A Direcção-Geral da Saúde (DGS) gastou mais de 6,5 milhões de euros em publicidade institucional, distribuída através dos órgãos de comunicação social locais e regionais, no ano passado. De acordo com o Relatório de Actividades de 2020 da DGS, este montante serviu para pagar a difusão de acções de publicidade institucional do Estado no âmbito da pandemia da covid-19. Um valor muito elevado quando comparado com os gastos da DGS em publicidade institucional em anos anteriores à pandemia.

No mundo, o principal conselheiro epidemiologista da Casa Branca, Anthony Fauci, afirmou este domingo que os Estados Unidos deverão acabar por aprovar uma dose de reforço da vacina contra a covid-19 para a maioria da população. Numa entrevista à estação televisiva CNN, quando questionado pela decisão na semana passada por parte dos peritos da Agência de Alimentos e Fármacos (FDA, na sigla em inglês) de recomendar a vacina da Pfizer apenas para os maiores de 65, Fauci disse que “o regime ideal seriam três todos para toda a gente, mas agora, com base nos dados examinados pelo comité da FDA para a sua decisão, vamos por esse caminho”.

Já numa possível “recta final” da covid-19, as seguradoras nos EUA começam agora a resgatar as franquias, e os clientes estão a ficar com grandes dívidas. “Em 2020, quando a pandemia se instalou, as seguradoras de saúde dos Estados Unidos declararam que cobririam 100% dos custos do tratamento da covid-19, não cobrando franquias por internamentos hospitalares que frequentemente chegam a centenas de milhares de dólares”, lê-se no The Washington Post. Mas este ano, a maioria das seguradoras alteraram os procedimentos, mesmo antes de as vacinas se tornarem amplamente disponíveis.

O Brasil registou 244 mortes por covid-19 no domingo e 9458 casos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde do país. O Reino Unido contabilizou 29.612 casos diários este domingo e 56 mortes — os novos dados significam que as mortes nos últimos sete dias aumentaram 3,3% na semana anterior.