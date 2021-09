Covid-19 em Portugal. Mais sete mortes e 306 novos casos. Incidência e R(t) descem

Portugal registou no domingo sete mortes devido à covid-19 e 306 novas infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado nesta segunda-feira. Tanto o índice da transmissibilidade, o R(t), como a incidência por cem mil habitantes desceram esta segunda-feira.

No total, há ainda 471 doentes hospitalizados em Portugal, mais 16 do que no balanço anterior. Destes, 82 estão em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos quatro. O número de pacientes internados estava a descer há seis dias.

Foi na região de Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais mortes (quatro). As outras três mortes foram contabilizadas na zona Centro do país (duas) e no Algarve (uma). Não se apuraram mais óbitos nas outras regiões de Portugal.

Dos sete óbitos contabilizados, conta-se uma mulher na faixa etária dos 50 aos 59 anos; três mulheres com 80 anos ou mais; um homem e uma mulher na casa dos 60 anos; e um homem com 70 a 79 anos.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a única que contabiliza mais de 100 novos casos (116). A região Norte registou 82, seguindo-se o Algarve com 44, o Centro com 25 e o Alentejo com 24. Os Açores registaram oito novos casos e a Madeira sete.

Nesta segunda-feira foram anunciadas também mais 604 recuperações, num total de 1.010.772. Desde o início da pandemia, em Março de 2020, o país soma 1.062.320 casos confirmados e 17.914 vítimas mortais.

Portugal a caminho do “verde"

A matriz de risco — que marca o compasso do desconfinamento pelo cruzamento da incidência do vírus com o índice da transmissibilidade, o R(t) — é actualizada às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os dados desta segunda-feira mostram que o país se aproxima da zona verde. O R(t) desceu ligeiramente para 0,82 a nível nacional e 0,81 no continente. Na actualização de sexta-feira tinham sido registados os valores de 0,83 e 0,82, respectivamente.

Já a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes é agora de 149,1 casos de covid-19 a nível nacional e 152,4 no continente. Este indicador desceu relativamente ao balanço anterior, que dava conta de uma incidência de 173,6 casos a nível nacional e 177,9 casos no continente.