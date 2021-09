Covid-19: alunos portugueses são os que ficam mais tempo em isolamento na União Europeia

Entre a obrigatoriedade e a recomendação do uso de máscara e da testagem à covid-19, os 27 da União Europeia iniciam o ano escolar em contexto pandémico e, na sua maioria, com a distinção entre vacinados e não vacinados.

Esta sexta-feira marca o último dia do arranque lectivo em Portugal. A diferentes velocidades e com medidas diversas consoante o contexto pandémico as aulas retomam durante este mês de Setembro um pouco por toda a Europa. Os 27 países da União Europeia (UE) avançam maioritariamente com o ensino presencial, com uma forte aposta na vacinação, implementando regras que distinguem vacinados e não vacinados. Há apenas dois países que não fazem essa distinção: Portugal e Roménia. No caso português o número de dias de isolamento (14) é o maior da UE.