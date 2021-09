Funchal, o futuro dos líderes regionais passa por aqui

O PSD quer recuperar o município que perdeu em 2013 e, por isso, coligou-se pela primeira vez com o CDS. Cafôfo, que já foi presidente da Câmara do Funchal, enfrenta primeiro grande teste autárquico como líder do PS-M

Joga-se muita coisa no Funchal. O futuro político dos dois principais candidatos, a estabilidade da liderança do PS-Madeira e a imagem do próprio governo madeirense PSD/CDS. Miguel Silva Gouveia, o actual presidente da autarquia, independente, concorre à frente da coligação Confiança, que junta PS, Bloco, PAN, MPT e PDR; e Pedro Calado, que lidera a coligação Funchal Sempre à Frente (PSD e CDS), e que foi até meio de Agosto vice-presidente do governo madeirense, são os dois nomes em confronto, numas eleições em que o resultado poderá ter outras implicações, e muitas leituras.