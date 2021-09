Na Amadora, as queixas de crimes baixaram um quarto em três anos

Uma moto preta com dois adolescentes sem capacete aparece no ecrã da câmara virada para o parque de estacionamento de uma bomba de gasolina. O que segue sentado atrás olha para cima, directamente para a câmara, e diz qualquer coisa ao que conduz, de camisola escura e capuz na cabeça. Nota-se que fica atrapalhado: tenta uma e outra vez que a moto suba o passeio para irem embora mas não consegue. Dá a volta e acelera dali para fora. Ao mesmo tempo que a câmara lhes segue os movimentos, o polícia que deu conta do episódio na pequena sala de controlo do sistema de videovigilância da Amadora alertou uma patrulha que seguiu para a zona por onde a moto circulava. No mesmo dia, a moto seria recuperada e os dois miúdos identificados pela PSP. Para já, não lhes aconteceu nada mas, se entretanto houver uma queixa do proprietário, as imagens que estão por enquanto guardadas durante 30 dias serão copiadas para o processo criminal.