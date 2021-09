Os limites da tecnologia? Fácil: ditaduras musculadas

Apesar de todo o seu peso e dimensão, as grandes empresas tecnológicas recuam sempre que há embates com ditaduras musculadas. Desta feita, a Apple e o Google retiraram das respectivas lojas de aplicações uma aplicação desenvolvida por apoiantes do activista russo Alexei Navalni.

Navalni foi envenenado – ao que tudo indica, pelo Estado russo – e tratado na Alemanha, antes de regressar ao seu país, onde foi imediatamente detido, julgado e condenado a uma pena de prisão, que está a cumprir.

A aplicação pretendia mobilizar os votos de protesto nas eleições parlamentares russas. A ideia era coordenar os votos de eleitores descontentes com o regime em várias geografias, de forma a maximizar a possibilidade de elegerem deputados da oposição. As eleições terminaram no domingo e o partido Rússia Unida, de Vladimir Putin, conseguiu a vitória (uma certeza mesmo antes do escrutínio), tendo alcançado quase 50% dos votos. Os opositores ao regime queixam-se de repressão pré-eleitoral e de fraudes nas urnas.

A Apple e o Google não estavam numa posição fácil. Segundo o New York Times, as autoridades tinham ameaçado levar à justiça funcionários daquelas empresas na Rússia.

Não é uma situação inédita.

No início do século, o Yahoo, que disponibilizava um serviço de email, deu informações às autoridades chinesas que levaram à prisão de um jornalista e de um dissidente político; a empresa disse que tinha de cumprir as leis locais.

Também na década passada, o Google auto-censurou o seu motor de busca, omitindo, por exemplo, resultados que fizessem referência aos protestos de Tiananmen. A empresa argumentou então que um motor de busca censurado era melhor do que motor de busca nenhum. Mais tarde, viria a retirar-se daquele mercado.

O Facebook, que também ponderou pactuar com a censura chinesa, nunca conseguiu funcionar plenamente na China. A rede social não está (oficialmente) disponível no país e Mark Zuckerberg já teceu críticas duras a Pequim. Contudo, a empresa tem um centro de operações dedicado a vender anúncios no Facebook a clientes chineses que querem alcançar audiências estrangeiras. Alguns analistas estimam que seja o segundo mercado mais rentável para o Facebook, a seguir aos EUA.

Na Rússia, a Internet é muito menos controlada do que na China. Mas as autoridades têm vindo a apertar o cerco às plataformas tecnológicas, quase todas americanas.

Este ano, o Twitter e o Google foram multados por não guardarem os dados de utilizadores na Rússia em servidores locais, onde estariam mais facilmente ao alcance das autoridades. O Facebook, o Twitter e o Telegram foram também multados por não removerem conteúdo considerado ilegal (o Telegram é uma plataforma de mensagens criada por um programador russo e que funciona a partir de Londres e do Dubai). Em Março, os operadores russos abrandaram a velocidade de acesso ao Twitter, tornando praticamente impossível usar a plataforma - uma técnica trivial para qualquer Estado que tenha controlo sobre a infra-estrutura de Internet.

Em alguns casos, pelo menos, é plausível afirmar que as empresas tecnológicas não tinham outras opções que não fosse fazer o que fizeram; o que significou, na prática, tornarem-se instrumentos ao serviço de ditadores.

A Internet pode ser global, mas a ideia embutida no ethos de Sillicon Valley de um mundo mais conectado, aberto e livre tem sido difícil de concretizar para lá das fronteiras das democracias ocidentais.

Digno de nota

- Temos dado conta no PÚBLICO de como a bitcoin e congéneres têm vindo a imiscuir-se no mundo financeiro. Deste feita, o Pedro Crisóstomo descreve o longo caminho que as criptomoedas têm pela frente para fugir à imagem de novos paraísos fiscais.

- Morreu o britânico Clive Sinclair, pioneiro da computação pessoal e inventor do computador ZX Spectrum, uma máquina que marcou uma geração. Tinha 81 anos.

- Quais os limites e os riscos da tecnologia de inteligência artificial? Foi o tema da conversa do 4.0 da semana passada, entre a Karla Pequenino e o investigador Paulo Lobato Correia, professor no Instituto Superior Técnico.

- A Apple e a Xiaomi apresentaram na semana passada novos telemóveis. A fabricante americana mostrou quatro novos iPhones, bem como relógios e tablets. A rival chinesa revelou dois modelos novos, e ainda um carregador ultra-rápido.

