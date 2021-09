Trudeau quis uma nova maioria, mas o Canadá não quer fazer-lhe a vontade

Sondagens sobre as eleições antecipadas desta segunda-feira apontam para uma vitória dos Liberais de Justin Trudeau, mas com números muito aquém daqueles que o primeiro-ministro acreditava serem possíveis há apenas um mês.

Em apenas um mês, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, acordou do sonho de uma reeleição com maioria absoluta e entrou num pesadelo que pode atirá-lo — no pior dos cenários das sondagens — para uma luta desesperada pela sobrevivência política nos próximos anos.