Oito mortos em tiroteio numa universidade da Rússia

Um estudante abriu fogo numa universidade na cidade russa de Perm matando pelo menos oito pessoas e ferindo várias outras. De acordo com as autoridades policiais e com um porta-voz da universidade, o atirador foi detido logo depois do incidente, esta segunda-feira.

A polícia de investigação da Rússia diz ter identificado o autor do ataque na Universidade Estadual de Perm, a 1300 quilómetros de Moscovo, como estudante da universidade.

Vídeos gravados no local e transmitidos por media russos mostram alunos a saltarem do primeiro andar de um edifício para escaparem aos disparos.

A Rússia tem duras restrições à posse de armas de fogo por civis, lembra a agência Reuters, mas há categorias de armas que podem ser adquiridas para caça, desportos ou mesmo autodefesa, depois de os potenciais proprietários, que têm de cumprir diferentes requisitos, passarem por vários testes.