EUA financiaram investigações que manipulavam coronavírus em Wuhan

O site de investigação The Intercept teve acesso a mais de 900 páginas de documentos que detalham o trabalho da EcoHealth Alliance, uma organização que estuda doenças emergentes com sede nos Estados Unidos e que usou dinheiro federal para financiar investigações sobre vários tipos de coronavírus no Instituto de Virologia de Wuhan, a cidade da China onde os primeiros casos de covid-19 foram detectados, no fim de 2019. Em causa estão vários projectos que levaram a cabo a manipulação laboratorial de novas variantes de coronavírus a partir de amostras recolhidas junto de comunidades de morcegos na China.