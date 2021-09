Reabilitação da Igreja de São José dos Carpinteiros vence Prémio Gulbenkian Património

Foi ainda distinguida a intervenção no edifício do gaveto do quarteirão da rua dos Douradores e a rua de Santa Justa.

A reabilitação da Igreja de São José dos Carpinteiros/Casa dos Vinte e Quatro, em Lisboa, pelo Atelier Rebelo de Andrade, foi distinguida com o Prémio Gulbenkian Património - Maria Teresa e Vasco Vilalva, de 50 mil euros, foi anunciado nesta segunda-feira.

Trata-se de “um monumento relevante e com grande peso histórico” - a igreja, que data de meados do século XVI, albergou, após o terramoto de 1755, como indica a Fundação Calouste Gulbenkian, a Casa dos Vinte e Quatro. Fundada em 1384, no reinado de João I, foi a primeira assembleia municipal com poder deliberativo, onde se reuniam dois representantes de cada uma das 12 associações oficiais da cidade.

Nesta edição do prémio foi ainda distinguida, com uma menção honrosa, a intervenção no edifício do gaveto da Rua dos Douradores com a Rua de Santa Justa, também em Lisboa, realizado por José Adrião Arquitectos. Em 2016, quando se iniciou o projecto de reabilitação do edifício do século XIX, este encontrava-se praticamente devoluto.

O prémio anual, atribuído pela Fundação Calouste Gulbenkian desde 2007, destina-se aos melhores projectos na área da conservação, recuperação, valorização ou divulgação do Património português, imóvel ou móvel. No ano passado, foi premiada a intervenção na Igreja de Santa Isabel, coordenada pelo padre José Manuel Pereira de Almeida e pelo arquitecto João Appleton.