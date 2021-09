Candidatos do PS e CDU ao Barreiro arguidos em processo que arranca em plena campanha

Actual e antigo presidentes da Câmara do Barreiro são dois de uma dezena de arguidos em caso que tem debate instrutório marcado para esta terça-feira.

O antigo presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Carlos Humberto de Carvalho (CDU), assim como o actual, Frederico Rosa (PS), ambos candidatos a novo mandato, estão entre os 11 arguidos de um processo judicial que tem debate instrutório marcado para esta terça-feira no Tribunal do Barreiro.