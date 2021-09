Casas destruídos e lava a escorrer em direcção ao mar — as imagens do vulcão de La Palma

Foi em ilha de La Palma das Canárias, em Espanha, que o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção este domingo, dia 20. Dezenas de casas já foram destruídas pela lava do vulcão que continua a correr em direcção ao mar. Apesar de não haver um período eminente, as autoridades retiraram mais de 5000 pessoas.

O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais activos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).

A directora do grupo de Geociências Barcelona do Conselho Superior de Investigações Científicas (CSIC), a vulcanóloga Joan Martín, disse à agência Efe que a erupção vulcânica pode durar, no máximo, alguns meses.

Desde o início da semana passada que a ilha estava em alerta amarelo devido ao risco de erupção vulcânica na zona (nível 2 de 4). O Instituto Geográfico Nacional e o Instituto Vulcanológico das Canárias já estavam a registar, desde 11 de Setembro, milhares de pequenos sismos na periferia do Cumbre Vieja, com epicentros a mais de 20 quilómetros de profundidade que, progressivamente, foram ascendendo à superfície.

