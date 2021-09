“Ninguém fica para trás? Estamos aqui, somos os primeiros a ficar para trás”

A “bomba” caiu a 21 Dezembro do ano passado. A Galp ia encerrar a refinaria de Matosinhos para concentrar as suas operações em Sines, anunciava a administração da Petrogal através de um comunicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Nove meses depois, o fim da produção na refinaria já colocou duas centenas de pessoas no desemprego, e pouco ou nada mudou em relação às perspectivas dos trabalhadores. Sentem-se traídos pela empresa, criticam a falta de apoio da autarquia de Matosinhos e acusam o Governo e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, de ter mentido aos trabalhadores da Petrogal.