Contrato de financiamento para expansão do Metro de Lisboa já foi assinado

O Metropolitano de Lisboa e a Estrutura de Missão “Recuperar Portugal” já assinaram os dois contratos de financiamento necessários para a realização dos investimentos para a expansão da rede do Metro de Lisboa. No total, o investimento necessário à construção da linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa até Alcântara e do Metro Ligeiro de Superfície Odivelas/Loures atinge os 554 milhões de euros e vai ser integralmente financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas a empresa fica obrigada a cumprir ambos os investimentos até Dezembro de 2025.

Num comunicado enviado às redacções, o Metropolitano de Lisboa informa que o contrato relativo à “Expansão da Rede de Metro de Lisboa - Linha Vermelha até Alcântara” fixa um financiamento de 304 milhões de euros, e que o contrato relativo ao investimento “Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures” tem um financiamento de 250 milhões de euros. E acrescenta que estes investimentos e financiamentos “têm um prazo de conclusão em 31 de Dezembro de 2025”.

O Governo inscreveu estes dois investimentos no PRR reafirmando “o objectivo de continuar a melhorar a mobilidade urbana, na óptica do desenvolvimento sustentável e da descarbonização, com benefícios ambientais associados”.

De acordo com a empresa, o prolongamento da linha Vermelha de São Sebastião a Alcântara terá uma extensão de 4 quilómetros e quatro novas estações: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcântara. Será nesta última estação que se se fará a ligação à futura Linha Intermodal Sustentável que promoverá a ligação ao concelho de Oeiras (LIOS Ocidental).

Já a empreitada de construção do Metro Ligeiro de Superfície Odivelas-Loures vai ter um total de 18 estações e 12 quilómetros de rede. “Esta linha irá estender-se num corredor em C, que ligará o Hospital Beatriz Ângelo ao Infantado, com interface e transbordo para Lisboa na Estação de Metropolitano em Odivelas”, refere a empresa.