O ciclismo feminino continua a confundir-se com os Países Baixos

Ellen van Dijk tornou-se nesta segunda-feira campeã do mundo de contra-relógio, algo que já tinha conseguido em… 2013. Regressou ao topo oito anos depois da sua grande conquista.

Sempre que começa uma prova feminina de ciclismo de estrada, seja de fundo ou contra-relógio, a probabilidade de se ouvir tocar o Het Wilhelmus, hino dos Países Baixos, é bastante grande. Nesta segunda-feira, não foi diferente. Eleonora van Dijk – Ellen, para o ciclismo – sagrou-se campeã do mundo de contra-relógio, nos Mundiais que decorrem na Bélgica.

Aos 34 anos, esta ciclista já com 15 anos de carreira superou a concorrência da suíça Marlen Reussen e da compatriota Annemiek van Vleuten, após um percurso de 30,3km entre Knokke e Heist, na Flandres. Qualquer destas corredoras era, há uns meses, favorita a terminar à frente de Ellen van Dijk, mas a neerlandesa surgiu em 2021 num nível tremendo.

Depois de ser campeã da Europa há poucos dias, surgiu na Flandres, nesta segunda-feira, com força para uma ponta final de grande nível, que lhe permitiu chegar ao ouro. Um ouro já habitual para a nação que deu quatro das últimas cinco campeãs mundiais de “crono” e as quatro últimas de fundo.

No final da prova, Ellen, em lágrimas, falou de um sonho: “Era um sonho há muitos anos. Não sabia que ia ficar tão emocionada. Eu tinha perdido os últimos contra-relógios para a Reusser. Sabia que estava a um grande nível, mas também sabia que seria muito difícil e que teria de fazer um o melhor “crono” da minha carreira”. E fez mesmo, apesar de esse não ser o “guião” habitual na alta competição.

É que Ellen van Dijk já tinha sido campeã do mundo em… 2013. A ciclista regressou ao topo oito anos depois da sua grande conquista, um intervalo entre sucessos algo incomum no desporto profissional e que, quando acontece, é prova de uma tremenda longevidade – Mark Cavendish já não pode regozijar-se com este feito sozinho.

O percurso de Ellen van Dijk começou, como com muitas outras crianças dos Países Baixos, na patinagem de velocidade, tendo chegado a ficar perto das medalhas em campeonatos nacionais.

Mas, em bom português, Ellen acabou por “pôr uns patins” à patinagem, trocando-a pelo ciclismo de pista. “O ciclismo de pista e a patinagem até são parecidos. Na pista são três quilómetros a fundo e, na patinagem, os três quilómetros eram a minha prova preferida”, explicou.

A mudança foi uma boa ideia. Em 15 anos de carreira, Ellen van Dijk já soma dois títulos mundiais, um título europeu e mais de meia centena de triunfos ao mais alto nível – mesmo tendo sido, durante vários anos, colocada como “domestique” de outras corredoras.

Os predicados no “crono” valeram-lhe muitas vezes essa “despromoção” a gregária de trabalho, pela utilidade que tem para os líderes das equipas, mas valeram-lhe, nesta segunda-feira, mais um título mundial. É das ciclistas do pelotão que, aos 34 anos, já pode acabar a carreira com um sorriso e sem mágoas.