Benfica continua perfeito no campeonato

Mais uma jornada, mais uma vitória. Tem sido a assim a carreira no Benfica na I Liga portuguesa, sempre a ganhar e a não deixar qualquer ponto em cima da mesa. Nesta sexta-feira, os “encarnados” somaram a sexta vitória em outros tantos jogos, batendo na Luz o Boavista por 3-1, e garantindo uma liderança com o pleno dos pontos possíveis (18), mais quatro que FC Porto e Sporting, ambos já com dois empates no campeonato.

Não foi um jogo sem dificuldades (antes pelo contrário), mas a formação orientada por Jorge Jesus pareceu sempre ter as coisas controladas, mesmo nos momentos em que o Boavista foi à procura de outro resultado.

Aquilo que o Benfica não conseguiu com a construção ofensiva lenta pelo chão, conseguiu pelo ar. Logo aos 14’, foi Diogo Gonçalves a arrancar um cruzamento perfeito que encontrou Darwin Nuñez bem posicionado entre os centrais para fazer o 1-0.

O Boavista levou algum tempo a habituar-se ao estilo dos “encarnados” e começou a soltar-se pouco antes da meia-hora, com um remate de Gustavo Sauer de forma da área que Vlachodimos deteve. Mas o internacional grego nada podia fazer aos 32’. Weigl teve uma perda de bola em zona perigosa e Sauer, de pé esquerdo, arrancpou um remate com a dose certa de força e direcção para o empate.

Os boavisteiros nem tiveram tempo para saborear o empate. Aos 34’, Weigl redimiu-se do erro cometido na sua área, recolocando o Benfica na frente com um cabeceamento indefensável após uma bola colocada na área por João Mário e que Otamendi encaminhou para o médio alemão.

A segunda parte mostrou um Boavista mais ofensivo e rematador - teve dois remates de perigo médio logo no reatamento do jogo. Mas o Benfica foi rápido e mortal a responder ao melhor período da equipa de João Pedro Sousa. Aos 61’, Lucas Veríssimo encontrou Rafa em corrida e o internacional português colocou na área para Darwin fazer o 3-1, o seu quarto no campeonato.

A última vez que o Benfica conseguiu vencer os seis primeiros jogos no campeonato foi em 1982-83, na altura treinado por Eriksson - os “encarnados” venceram os 11 primeiros jogos desse campeonato e foram campeões.