Toubkal estreia o vídeo de The wolves, tema inspirado num romance de Herman Hess

Depois de Lullaby, estreada em finais de Maio, The wolves é mais canção a desvendar The Great Round, o primeiro EP de Toubkal, com edição marcada para 25 de Outubro. Toubkal, que se diz influenciado por músicos como Sufjan Stevens, José González, Patrick Watson, Ben Howard ou Noiserv, é o nome escolhido por Bruno Barreira, um jovem portuense de raízes transmontanas, para o seu projecto a solo. O EP The Great Round, conforme já foi anunciado pelos seus promotores, terá quatro temas na edição digital mais um tema extra na edição em formato físico. Além de Bruno Barreira, o disco conta com Alcino Canas (bateria), Ana Rita Melo Alves (voz num dos temas, Nocturne), João Figueiredo (baixo) e Tiago Lopes (coros).

A canção The wolves, inspirada no romance de Hermann Hesse (1877-1962) O Lobo das Estepes, publicado em 1927, aborda “as incertezas e inseguranças da vida adulta” vistas a partir do olhar de uma criança. Ou, nas palavras de Toubkal: “A vida adulta é muitas vezes marcada pelo conflito interno e a incerteza: todos temos lobos com os quais lutamos eternamente e que são fonte de ansiedade e frustração. The wolves serve para nos lembrar de que talvez sejamos capazes de os aceitar e até de viver em harmonia com eles – aliás, já todos o fizemos no passado.” O videoclipe, rodado nos montes e vales de Moimenta da Raia (em Vinhais, Trás-os-Montes), foi realizado por Tiago Lopes, com argumento de Tiago Lopes e Bruno Barreira.