Segunda, na TV: Os Filhos de Isadora, entre segredos desvendados, longas jornadas e o destino de Sophia Loren

CINEMA

Nem Contigo... Nem Sem Ti!

TVCine Emotion, 22h40

Rosie (Michelle Pfeiffer) é mãe solteira, tem 40 anos e é produtora de televisão. Mas a vida podia correr-lhe melhor: a série de televisão que está a produzir pode ser substituída por um reality show, a filha acordou para o amor e para a sexualidade e o ex-marido vai voltar a ser pai de uma mulher mais nova. É então que Rosie se apaixona por Adam, um actor da série. Mas Adam é muito mais novo do que ela e Rosie não tem a certeza de conseguir superar o preconceito.

Os Filhos de Isadora

RTP2, 22h55

Afundada em desgosto depois da trágica morte dos seus dois filhos por afogamento, em Abril de 1913, a lendária bailarina norte-americana Isadora Duncan coreografou um solo intitulado Mãe. Através dele, Duncan demonstra a profundidade da sua dor e a irreversibilidade daquela perda. Um século após a tragédia, a coreografia é descoberta por quatro mulheres sem nada em comum: uma bailarina em ensaios (a actriz profissional Agathe Bonitzer), uma jovem com trissomia 21 que prepara uma representação com uma coreógrafa (a bailarina Manon Carpentier e a coreógrafa Marika Rizzi) e, finalmente, uma espectadora de uma das representações (Elsa Wolliaston). Os Filhos de Isadora valeu ao realizador e ex-bailarino francês Damien Manivel (Un Jeune Poète, Takara - La Nuit où j'ai Nagé) o prémio de melhor realizador no Festival de Cinema de Locarno (Suíça) e uma menção honrosa no festival de San Sebastián (Espanha).

Ao Sabor da Ambição

TVCine Edition, 23h

Ao Sabor da Ambição marcou a estreia na realização de Wong Kar Wai que, neste filme, explora as vidas de gangsters nas ruas de Mongkok, em Hong Kong. Andy Lau é um baixo funcionário da máfia, dividido entre um romance florescente com a sua prima (Maggie Cheung, na primeira de muitas colaborações com o cineasta) e a sua lealdade para com o seu explosivo parceiro de crime (Jacky Cheung), cujas tentativas desmedidas para ganhar reconhecimento resultam num ciclo de violência.

DOCUMENTÁRIOS

Os Últimos Segredos de Nazcas

RTP2, 15h59

Documentário em estreia que vasculha o sopé da cordilheira dos Andes, no Peru. Um dos desertos mais áridos do mundo, onde vestígios de civilizações há muito extintas emergem. No vale de Nazca, pirâmides soterradas reaparecem, junto de figuras colossais traçadas no solo ou centenas de crânios de características peculiares. Estes são alguns dos enigmas mais fascinantes da história da arqueologia e este documentário desvenda uma parte deste mistério moldado pelas civilizações Nazcas e Paracas.

Sophia Loren: Um Destino Único

RTP2, 20h37

Documentário sobre a lendária actriz italiana, nascida em 1934. Das ruas de Nápoles a La Cinecittà e mais tarde a Hollywood, Sophia Loren tornou-se um símbolo italiano pelo mundo fora. A sua carreira foi marcada por homens como Carlo Ponti, Cary Grant, Vittorio De Sica ou Marcello Mastroianni. O documentário de Julia Bracher usa imagens de arquivo para investigar a trajectória desta actriz singular.

A Mais Longa Jornada

RTP1, 22h52

Um documentário que traça uma linha temporal de 500 anos entre a primeira volta ao mundo por mar e a potencial viagem do Homem até Marte. Este filme assinala o quinto centenário do maior desafio técnico alcançado no período Renascentista: a primeira viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano.

CULINÁRIA

Cadernos da Filipa

24 Kitchen, 15h

Estreia de Cadernos da Filipa, um novo programa de Filipa Gomes, com o seu habitual estilo, que nos transporta para o mundo rockabilly dos anos 50 e para a geração pin up. Cada episódio revela três novas receitas, acompanhadas de uma dica especial, que foi anotando pelos seus cadernos ao longo dos anos. Inclui memórias pessoais, divertidas e deliciosas.

INFANTIL

Bluey

Disney Junior, 17h40

Chegam novos episódios da série que acompanha a divertida cachorrinha Bluey. Nestas novas aventuras, Bluey precisará de um amigo para andar de balancé, vai ao cinema pela primeira vez e visita o avô, levando-o a viver uma peripécia empolgante pela floresta.