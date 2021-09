Escritor Jacinto Lucas Pires vence Prémio John dos Passos de literatura

O escritor Jacinto Lucas Pires venceu a edição deste ano do Prémio John dos Passos, pelo seu romance Oração a que Faltam Joelhos (2020), atribuído pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura da Madeira, através do Centro Cultural John Dos Passos.

O prémio, no valor pecuniário de 7500 euros, visa premiar, este ano, obras de ficção de língua portuguesa, publicadas em território nacional, no biénio anterior à atribuição do galardão. A esta edição concorreram 45 obras, nas modalidades de prosa de ficção, romance ou antologia de contos.

O júri foi presidido por Bernardo de Vasconcelos, coordenador do Centro Cultural John dos Passos, em Ponta do Sol, na ilha da Madeira.

Oração a que Faltam Joelhos foi publicado em Setembro do ano passado e sucedeu a A Gargalhada de Augusto Reis (2018). Segundo a Porto Editora, que chancela a obra, Oração a que Faltam Joelhos apresenta “as reflexões interiores de Kate Souza — uma filha de emigrantes portugueses nos Estados Unidos —, os seus anseios e preces”.

Jacinto Lucas Pires, 47 anos, já foi distinguido com outros galardões, designadamente o Prémio Europa-David Mourão-Ferreira, da Universidade de Bari e do Instituto Camões, em 2008, e o Grande Prémio de Literatura DST, em 2013, pelo romance O Verdadeiro Actor. O escritor é autor de romances, contos, peças de teatro, filmes, música. No ano passado publicou também Canto da Europa, na colecção do Teatro Nacional D. Maria II.

Realizou o filme Triplo A e faz parte da banda Os Quais, que editou o álbum Geral, em 2019. Como autor faz parte da companhia teatral Ninguém.

Este ano publicou o livro de contos Doutor Doente, pela Húmus.

O Prémio John Dos Passos foi inicialmente promovido numa parceria entre Câmara Municipal de Ponta do Sol e a antiga Direcção Regional dos Assuntos Culturais da Madeira, através da Biblioteca John Dos Passos. Teve apenas três edições que premiaram O Acidente, de Mário Cabral, História Contemporânea de Portugal. Do 25 de Abril à Actualidade, de António José Telo, e Jesusalém, de Mia Couto.

Foi retomado em 2019 pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional de Cultura e do Centro Cultural John Dos Passos, por se considerar que “importa levar mais longe a memória e a obra do escritor John Dos Passos”, incentivando, em simultâneo, “a produção literária e a investigação histórico-literária”. Desde então foi premiado O Século dos Prodígios - A Ciência no Portugal da Expansão, de Onésimo Teotónio Almeida, a que sucede, agora, o romance de Jacinto Lucas Pires.