Covid-19 em Portugal: cinco mortes e 677 casos

Portugal registou, no sábado, cinco mortes e 677 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde, divulgados este domingo.

No total, o país contabiliza 17.907 óbitos por covid-19 e 1.062.048 casos confirmados desde Março de 2020.

Há menos duas pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 455 pacientes hospitalizados com covid-19. Há também menos quatro pessoas com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 86.

Segundo os dados que constam do boletim, Lisboa e Vale do Tejo soma 34% dos novos casos reportados a nível nacional, tendo registado mais 228 infectados. Já a região Norte contabiliza mais 221 casos (33%).

Recuperaram da doença mais 651 pessoas, contabilizando-se agora um total de 1.010.168 recuperados. Há ainda a registar mais 21 casos activos de infecção, num total de 33.973 — este número resulta da subtracção do total de recuperados e de óbitos ao total de casos positivos.

Dos cinco óbitos registados nas últimas 24 horas, três foram na zona de Lisboa e Vale do Tejo, um no Norte e um no Alentejo. Entre as vítimas mortais, um homem e duas mulheres pertenciam à faixa etária entre os 70 e 79 anos; e um homem e uma mulher tinham 80 anos ou mais.

Portugal continua a aproximar-se da área verde da matriz de risco que monitoriza a evolução da situação epidemiológica no país.

Segundo a actualização desta sexta-feira, o índice de transmissibilidade do vírus — designado por R(t) — desceu para 0,83 a nível nacional e para 0,82 no território continental. A incidência também desceu e fixa-se actualmente em 173,6 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias, em Portugal, valor que sobe para os 177,9 no continente. Estes indicadores são habitualmente actualizados às segundas, quartas e sextas.