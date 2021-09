Vicente, o génio das nossas vidas

A última pessoa que escreveu nesta última página aos domingos foi o Vicente Jorge Silva. “O Vicente”, para todos os que trabalhámos com ele. Agradeço profundamente à direcção do PÚBLICO, e especialmente ao director Manuel Carvalho, a honra que me dão ao me desafiarem a escrever na página que era do Vicente. Não estou, nunca estaria à altura. Só espero não desiludir muito.